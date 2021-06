Yariv Levin a lancé un appel à Yaïr Lapid et Naftali Benett afin qu’ils rendent publics les détails des accords de coalition et leurs annexes éventuelles. Pour le président de la Knesset, il serait inadmissible que le contenu de ces accords soient cachés aux yeux du public qui devrait en débattre, et surtout aux yeux de ceux qui devront voter pour ou contre la formation du prochain gouvernement. Il demande au tandem Lapid-Benett de fournir sans délai ces documents au secrétariat de la Knesset afin que les députés sachent pour quel gouvernement ils vont voter. Le président de la Knesset avertit qu’un refus ne pourra être interprété autrement que par une tentative de dissimuler les termes des accords conclus entre ces partis aux plateformes si antinomiques.

Yesh Atid et Yamina ont réagi en appelant Yariv Levin à réunir au plus vite une séance plénière de la Knesset pour adopter le gouvernement…et suite à cela, les accords de coalition seront publiés !

Photo Tomer Neuberg / Flash 90