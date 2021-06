Naftali Benett réunit le parti Yamina

Afin de s’assurer la discipline de son parti et face aux pressions grandissantes sur ses députés, notamment Nir Orbach et Idit Silman, Naftali Benett a réuni les cinq députés qui lui restent (Amihaï Shikli est resté fidèle aux valeurs de Yamina). Une ou deux défections dans ce parti lors du vote à la Knesset obligerait Yaïr Lapid et Naftali Benett a solliciter le soutien de députés de la Liste arabe unifiée, un scénario qui pourrait pousser d’autres députés, notamment de Tikva ‘Hadasha à faire marche arrière. Dans la suite de la série « scénario surréaliste », Ayman Oudeh, le président de la Liste arabe, qui qualifie généralement Naftali Benett de « fasciste et raciste » a déclaré vendredi qu’il pourrait compter sur sa voix en cas de défection d’un député Yamina !

Depuis la signature de l’accord, des rassemblements se déroulent près du domicile d’Ayelet Shaked, Nir Orbach et Idit Silman, les exhortant à ne pas se prêter à la formation d’une coalition de gauche de surcroît avec le soutien du parti islamique Ra’am.

Sévères propos du rav Shemouel Eliyaou

Le rav Shemouel Eliyahou, grand rabbin de Safed et l’une des figures de proue du sionisme religieux a déclaré qu’il faudrait dorénavant faire ressentir en tout lieu aux députés Yamina qu’ils ne sont pas les bienvenus. « On ne peut pas trahir à ce point le public qui vous a soutenu et s’attendre ensuite à des applaudissements. Le public doit se comporter envers eux en fonction de ce qu’ils ont fait », a rajouté le rav Eliyahou

Photo Yonatan Sindel / Flash 90