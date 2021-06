Le nouveau partenaire de Naftali Benett et Yaïr Lapid a accordé une interview à une chaîne de télévision jordanienne dans laquelle il a naturellement évoqué sa décision de faire partie de la coalition en formation.

Il a notamment dit: « Nous ne faisons pas de différence entre gauche et droite dans l’éventail politique sioniste. Ils servent tous ce même projet (sioniste), le même Etat et les différences entre eux ne sont pas grandes ». Lors de cette interview Mansour Abbas a insisté sur le fait que lui et ses amis ne sont pas Israéliens mais font partie de « de la population arabe palestinienne détenteurs de la citoyenneté israélienne ».

Sur la question des critiques (arabes )à son égard sur une « trahison » de la cause palestinienne en entrant dans une coalition gouvernementale en Israël il a répondu : « Mon identité est claire. Je fais ce qu’il m’incombe de faire pour tout ce qui touche à la question palestinienne : nous soutenons Al-Aqsa, nous protégeons la mosquée, investissons dans le développement de Jérusalem afin d’y renforcer notre présence ».

Un peu plus loin, le député dit : « En tant que citoyens palestiniens qui sommes nés dans cette situation, nous agissons et nous comportons en fonction, mais nous n’abandonnerons jamais notre lien à cette terre et à notre patrie ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90