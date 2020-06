Le Premier ministre a ordonné de verser à l’Autorité Palestinienne la totalité des sommes de la TVA prélevées par Israël pour le compte de l’AP en Judée-Samarie, pour les mois de mars et avril, sans en déduire les sommes versées par l’organisation aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes. C’est pourtant ce qu’ordonne la loi dite de « gel des sommes versées aux terroristes », votée en 2019.

Le responsable des affaires des « prisonniers » au sein de l’AP, Kadri Abu Bakhr a confirmé l’information diffusée par la télévision israélienne et a affirmé que les montants ont été versées dans leur intégralité. Le député Avi Dichter (Likoud) qui avait initié cette loi de déduction a réagi à cette nouvelle: « Le texte que j’ai fait voter est une loi et non pas une simple recommandation, ni pour le Premier ministre ni pour personne d’autre! »

L’ancien ministre de la Défense Naftali Benett, qui avait pris des mesures financières importantes contre les organisations terroristes, a attaqué le Premier ministre sur sa décision: « Monsieur le Premier ministre, pourquoi cessez-vous la déduction des salaires versés aux terroristes qui ont assassiné des Juifs? Tout est prêt sur le plan législatif pour le faire! » Naftali Benett a dit en effet avoir remis fin 2019 au Conseiller à la sécurité nationale le relevé des sommes de salaires versées en 2019 par l’Autorité Palestiniennes aux terroristes emprisonnés, condition prévue par la dite loi pour procéder aux déductions durant l’année 2020.

Photo Hassan Jedi / Flash 90