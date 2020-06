La compagnie américaine National Instruments Corporation (NI) fournisseur de matériels et de logiciels a annoncé le rachat de l’entreprise israélienne Optimal+ pour un montant de 1,2 milliard de shekels (365 millions de dollars). Optimal+est considérée comme l’un des leaders mondiaux dans les solutions analytiques pour les industries de l’électronique et des semi-conducteurs. Cet achat permettra à la compagnie américaine déjà cotée au Nasdaq d’élargir le spectre de ses produits et activités.

Optimal+ emploie 240 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 51 millions de dollars en 2019. Le Pdg et co-fondateur de la compagnie israélienne, Dan Glotter a parlé d’une « opération d’autant plus émouvante qu’elle survient en période du Corona où ce genre de démarches s’est beaucoup raréfié ». Il a souligné le fait qu’Optimal+ n’a licencié ni mis en congé sans solde aucun de ses employés depuis le début de la crise.

