Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est une nouvelle fois exprimé à la télévision pour faire un état des lieux et surtout annoncer de nouvelles mesures. Rappelant que le monde est aujourd’hui un seul front face à la maladie, il a indiqué avoir parlé récemment au Premier ministre italien Giuseppe Conte et lui avoir demandé ce qu’il tirait comme leçon de la situation en Italie. Ce dernier lui a alors répondu: « Bibi, prenez les décisions les plus difficiles le plus tôt possible ».

« Bien qu’Israël ait été placé dans une étude comme le pays le plus sûr au monde, le danger n’est pas derrière nous et nous sommes aujourd’hui à un carrefour » a expliqué le Premier ministre, rappelant qu’à New York, une personne meurt toutes les quatre minutes.

Binyamin Netanyahou a dit comprendre que le prix économique payé par le pays est très lourd mais qu’il est question de sauver des vies.

Puis il a annoncé de nouvelles mesures pour circonscrire la propagation du virus dans la population:

« Opération Bné Beraq »: tout en complimentant la population orthodoxe pour avoir opéré un changement de comportement salutaire, Binyamin Netanyahou a noté que le rythme de propagation de la maladie est le double de la moyenne nationale dans cette ville. Un siège quasi-hermétique va donc être décrété autour de la ville avec interdiction de sortie pour les habitants et d’entrée pour les non-résidents. Les personnes malades seront extraites de leur domicile pour être admises dans les hôtels adaptés pour protéger les personnes en bonne santé. Tout sera fait pour fournir à la population tout ce dont elle a besoin.

Obligation à toute la population de sortir couvert d’un masque ou d’un moyen de couvrir la bouche et le nez.

Tous les Israéliens qui rentrent au pays dans les vols spéciaux seront directement placés dans des hôtels de confinement.

Séder de Pessah uniquement la famille nucléaire et ceux qui sont déjà actuellement dans le logement.

Concernant la situation économique, le Premier ministre a annoncé un geste spécial en faveur des familles et des personnes âgées à l’occasion de la fête de Pessah: une somme de 500 shekels par enfant, jusqu’au 4e, et une somme de 500 shekels pour chaque personne âgée (âge de la retraite). Ces montants seront versés directement sur leur compte bancaire sans qu’il y ait besoin de faire une demande. Une mesure également pour les indépendants: l’âge auquel un indépendant aura droit l’allocation de 6000 shekels est ramené de 28 ans à 20 ans.

Le Premier ministre a conclu par des considérations optimistes tirées de l’histoire juive et notamment de la Sortie d’Egypte pour rappeler que le peuple d’Israël a toujours surmonté les épreuves qu’il a rencontrées sur son chemin. Il a exhorté la population à ne pas relâcher ses efforts et à respecter les consignes, citant un verset saisissant relatif à la Sortie d’Egypte: « Il ne permettra pas »à l’Ange destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper » (Exode 12,23).

