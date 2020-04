Nouvelle percée israélienne dans la lutte contre le Corona

Des chercheurs israéliens ont mis au point une méthode efficace qui permettra de déceler la présence du virus du Corona chez des personnes qui ne présentent aucun symptôme visible. Il s’agit d’un tournant majeur car l’un des problèmes les plus importants dans cette pandémie est la contagion par des personnes qui ne savent même pas qu’elles sont atteintes et qui de ce fait contaminent leur entourage. Des études effectuées en Chine et en Italie ont montré que de 30% à 50% des personnes atteintes ne présentaient aucun signe de maladie.

La méthode a été mise au point par des chercheurs de la cellule « Sprint Covid19 » de l’hôpital Assouta d’Ashdod en collaboration avec la compagnie Luminati Networks Ltd. basée à Netanyah. Elle est relativement simple car est basée sur la vérification du taux d’oxygène dans le sang. Des tests effectués sur un échantillon de personnes ont permis de constater que près de 50% des personnes atteintes du Corona présentent un taux bas d’oxygène. L’un des avantages de cette méthode est qu’il existe aujourd’hui des applications de smartphones et de montres intelligentes qui permettent de calculer facilement le taux d’oxygène dans le sang. La compagnie Luminati Networks Ltd. a déjà recensé 110 modèles de téléphones cellulaires et 165 modèles de montres intelligentes qui permettent ce genre de vérification.

Les chercheurs de l’hôpital estiment qu’une grande partie de la population pourra ainsi réaliser le test par elle-même et ils vont bientôt diffuser en Israël et dans le monde la liste des appareils téléphonique capables d’effectuer ces tests.

Myriam Bokobza, cheffe de l’équipe des chercheurs, estime que ces tests permettront de repérer des nombreux malades qui ignoraient qu’ils étaient porteurs du virus et ainsi ralentir la propagation de la maladie.

Photo Flash 90