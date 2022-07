Les tribunaux sont parfois le théâtre de scènes scandaleuses. Le père du terroriste qui a perpétré l’attentat à Bné Brak, le 29 mars dernier, a été libéré.

Rappelons que son fils avait assassiné quatre personnes en leur tirant dessus dans la rue avant d’être éliminé par la police. Le père s’était publiquement réjoui de l’action meurtrière de son fils. Non content de se féliciter de la mort d’innocents, il avait aussi encouragé à commettre d’autres crimes de ce genre, les jours qui ont suivi l’attentat.

Il avait été arrêté puis mis en examen pour incitation à la haine et apologie du terrorisme. Le Parquet militaire avait requis l’allongement de son incarcération jusqu’au terme de la procédure juridique au motif qu’il représentait un danger, qu’il était susceptible de s’enfuir et de se soustraire à la justice. Le tribunal militaire de Samarie n’a pas suivi l’avis du Parquet et a décidé de libérer le père du terroriste avec interdiction d’utiliser les réseaux sociaux.

Dans son jugement, le juge a écrit: »Les actes du fils de l’accusé sont répréhensibles mais d’un point de vue émotionnel, il est difficile de juger le comportement d’un homme qui a perdu son fils.. La mort d’un enfant est un catalyseur qui est susceptible d’entrainer une explosion d’émotions, de sentiments, de paroles et même d’actes ».