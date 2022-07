Le prince héritier saoudien, Mohammad Ben Salman, continue à envoyer des signaux en direction de l’Occident et même d’Israël.

C’est ainsi que l’on peut analyser sa décision de donner au Cheikh Muhammad bin Abdul Karim Issa de prononcer le discours central du jeûne de la veille de l’Aïd El Kebir dans une mosquée de la Mecque.

Le Cheikh Issa s’est distingué ces dernières années par ses positions en faveur d’un rapprochement avec l’Occident et surtout par sa visite au camp de concentration d’Auschwitz, il y a deux ans. Le Cheikh reconnait les horreurs de la Shoah. Sur des photos de son voyage, on le voit enlacer un homme avec une kippa. »Je me dresserai sur la route de quiconque veut nier la Shoah. J’appelle tous les Musulmans à apprendre l’histoire de la Shoah, à visiter les mémoriaux et les musées et à apprendre à leurs enfants ce qui s’est passé », avait déclaré le Cheikh après sa visite.

Le Cheikh Issa, par ailleurs, a reçu en Arabie Saoudite des responsables rabbiniques européens mais aussi un Rav israélien de Jérusalem, qui possède un autre passeport qu’israélien.

Par ce choix, le prince héritier a suscité un scandale dans son pays, en particulier au sein de la vieille génération qui n’a pas accepté que le Cheikh Issa ait reconnu les crimes nazis et se soit identifié à la souffrance des victimes. Certains des opposants ont voulu lui interdire d’entrer dans la mosquée en raison de son »impureté pour s’être rapproché des Juifs ».

La jeune génération, quant à elle, se sent plus proche des idées du Cheikh et soutient la démarche de rapprochement avec l’Occident et, sans le nommer, d’Israël. Sur les réseaux sociaux, les jeunes Saoudiens encouragent le prince héritier Mohammad Ben Salman, à »poursuivre sur cette bonne voie ».

Photo: Dom.Ross Wikipédia