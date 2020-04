Depuis que le Premier ministre a créé la cellule opérationnelle des achats à l’étranger, dirigée par le Mossad, l’agence israélienne de renseignements réalise des prouesses dans l’acquisition de matériel médical à l’étranger, y compris dans des pays qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël mais qui ont déjà pu apprécier l’aide israélienne dans des domaines sensibles ou humanitaires.

L’un des plus hauts responsables du Mossad, directeur du département de technologie, qui dirige cette cellule opérationnelle a déclaré mercredi qu’Israël ne manquera plus de matériel de protection, de détection ou de soins. Il a notamment indiqué qu’Israël est en passe d’obtenir tous les appareils respiratoires dont le système de santé israélien a besoin et a parlé de 7000 appareils. Il a affirmé qu’Israël se sortira de cette crise beaucoup mieux que l’Italie ou l’Espagne car il n’y aura pas de pénurie de matériel.

Ce sont en tout 130 millions de pièces que le bureau du Premier ministre et le ministère de la Santé ont demandé au Mossad de trouver à travers le monde dans les mois qui viennent: masques de protection, appareils respiratoires, kits de dépistages, combinaisons de protection, médicaments etc. Pour cela, il a expliqué que le Mossad fait usage des contacts et liens spéciaux qu’il entretient à travers le monde afin de vaincre dans la concurrence terrible qui se déroule actuellement. »Malheureusement, c’est chacun pour soi dans cette lutte et les prix des marchandises recherchées ont quadruplé voire quintuplé », a-t-il souligné.

Yossi Cohen, le directeur du Mossad a quant à lui déclaré: « Notre objectif est d’acquérir assez de matériel médical pour parer aux scénarios les plus pessimistes. Et avec modestie il a rajouté: « Le Mossad est très efficace dans cette opération mais il y a beaucoup d’autres acteurs israéliens dans ces opération. Nous faisons tous un effort commun ».

