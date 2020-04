Dans une séance de Facebook Live, la députée Ayelet Shaked a expliqué aux internautes quelle est sa position quant à la question d’un gouvernement d’union. Elle a d’abord critiqué l’attitude du Likoud face à Yamina, rappelant que son parti a été totalement fidèle au bloc de droite depuis un an et demi. Shaked a également rappelé que les accords avec le Likoud prévoyaient que le bloc de droite entrerait ensemble dans un gouvernement d’union mais qu’il apparaissait aujourd’hui que Binyamin Netanyahou négociait très généreusement avec Bleu-Blanc tout en ignorant Yamina.

L’ancienne ministre de la Justice a également estimé que le prix que Binyamin Netanyahou est prêt à payer à Benny Gantz est exorbitant, notamment les ministères de la Défense, de la Justice, des Communications et même de l’économie. Elle a expliqué que le ministère de la Justice est un acteur fondamental non seulement pour la législation mais aussi pour d’autres questions cruciales telles que la nomination des juges ou la politique concernant la Judée-Samarie. Elle a cité une loi qu’elle avait préparé une loi instaurant la transparence dans la Histadrout, que le ministre actuel Amir Ohana n’a pas pu mettre en oeuvre car étant en gouvernement de transition. « Si un ancien président de la Histadrout (Avi Nisenkorn) devient le prochain ministre de la Justice, on pourra oublier cette loi si importante » a-t-elle donné en exemple.

Puis elle a lancé une sorte d’ultimatum à Binyamin Netanyahou: « Si le futur gouvernement ne décide pas de l’extension de la souveraineté sur le vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie dans le mois qui suit son entrée en fonction un tel gouvernement n’aura aucun droit d’exister ». Elle a rappelé que l’Administration américaine soutiendra Israël dans cette démarche mais qu’il s’agit d’une opportunité historique qu’il ne faut pas rater car rien ne garantit que Donald Trump sera réélu. Ayelet Shaked a appelé le Premier ministre à ne signer aucun accord avec Bleu-Blanc qui n’inclurait pas l’extension de souveraineté.

Et dans le cas contraire? « Nous n’avons aucune intention de faire partie d’un gouvernement de gauche sous la direction de Binyamin Netanyahou. Un gouvernement d’union doit aussi contenir des idées de droite! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90