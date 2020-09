Alors que les bruits se font de plus en plus précis sur un prochain confinement généralisé du pays, le ministre des Finances Israël Katz tiendra une réunion jeudi au ministère avec des représentants du monde des affaires et des entreprises. Cette réunion a été fixée avant une réunion importante du cabinet ministériel du Corona qui devrait prendre des décisions importantes aux conséquences cruciales pour l’économie.

Dès avant la réunion, le ministre a fait connaître sa position : « Je suis opposé à un confinement général. Ce serait une erreur qui porterait un coup fatal à l’économie israélienne qui est actuellement en période de redressement et de retour au travail. J’écouterai avec attention ce qu’auront à me dire les représentants du monde économique et je serai leur voix lors des discussions ultérieures (…) Nous avons dressé un filet de sécurité aux salariés, aux indépendants et aux entrepreneurs, qui fonctionne bien et leur permet de traverser cette difficile période jusqu’au retour à une activité pleine (…) Toute nouvelle limitation porterait gravement atteinte à ce processus important autant qu’indispensable ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90