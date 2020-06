A l’approche de la « date fatidique » et au vu des nombreuses craintes face aux implications du Plan Trump, un groupe de dirigeants du Conseil des localités de Judée-Samarie a été invité à rencontrer le Premier ministre Binyamin Netanyahou. La délégation était présidée par le président du Conseil des localités de Judée-Samarie David Elhayani.

Le député Betzalel Smotritch (Yamina) a révélé mardi matin qu’une carte plus avantageuse pour Israël avait été présentée il y a trois semaines aux Américains qui l’avaient rendue modifiée au détriment des localités juives.

Avant la réunion, David Elhayani avait déclaré : « En tant que président d’un conseil qui a énormément à perdre, je dis ‘non, merci!’ au Plan Trump et à un Etat palestinien, et ‘oui à la souveraineté’. Nous avons une responsabilité non seulement pour notre population mais aussi pour l’Etat d’Israël dans son ensemble. Nous sommes donc venus ici pour présenter au Premier ministre les dangers que contient ce plan et lui dire que nous ne permettrons pas qu’un Etat-terroriste voie le jour au coeur de l’Etat d’Israël ».

Le président du Conseil régional du Goush Etzion, Shlomo Neeman a déclaré : « L’Administration américaine a rompu ses engagements quant à la souveraineté. J’ai été à Washington et j’ai soutenu le plan, mais les modifications qui y ont été apportées, notamment le gel de la construction et les cartes défavorables font que je m’y oppose désormais. Nous attendons des réponses de la part du Premier ministre notamment sur la question de l’étranglement de nombreuses localités ».

De son côté, le président du Conseil régional de Binyamin, Israël Gantz a dit : « Nous voulons la souveraineté mais nous n’accepterons pas de mettre nos villages ni le pays en danger. Nous n’accepterons pas de déclarations du genre ‘faites-moi confiance!’ Nous savons que des cartes aux implications très dangereuses circulent… »

Quant au président du Conseil régional du Sud du Mont Hevron, Yohaï Dimri, il a déclaré préférer le maintien de la situation actuelle à une souveraineté qui exigerait un prix trop élevé aux habitants des localités.

Oded Revivi, maire d’Efrat, qui soutient le Plan Trump, n’a pas été convié à cette rencontre. Il a écrit sur Twitter : « Il fut un temps où le Premier ministre invitait tous les dirigeants de Judée-Samarie. Aujourd’hui, seule une poignée a été conviée. Le but de cette rencontre est sans doute de faire taire ceux qui crient. Bonne chance! »

Photo Kobi Gideon / Flash 90