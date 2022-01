Ahmad Attoun, membre du « parlement palestinien » sur la liste du Hamas a appelé le monde arabe et musulman à adopter une « attitude ferme » contre ce qu’il a appelé le « pan de judaïsation de Jérusalem-Est et de la mosquée Al-Aqsa ». Il a expliqué ce qu’il entendait par là en l’occurrence : un plan du gouvernement israélien d’un montant de 110 millions de shekels pour des travaux d’aménagement sur l’esplanade du Kotel, qu’il a décrit comme « un site religieux islamique faisant partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa ». Selon Ahmad Attoun, « la nation islamique doit dévoiler les crimes de judaïsation, poursuivre Israël pour ses crimes et renforcer la résistance de la population arabe de Jérusalem face aux plans israéliens, notamment celui de reconstruire un temple sur les ruines de la mosquée Al-Aqsa ».

Le rôle du Mouvement islamique dans les émeutes bédouines

Par ailleurs, un universitaire « palestinien » membre du Hamas, Suleiman Abu Sitta, a révélé que le Mouvement islamique arabe israélien (Ra’am) a joué un rôle déterminant dans les émeutes bédouines qui ont provoqué l’arrêt des plantations d’arbres du KKL. Il a donné quatre explications à ces émeutes : la conscience grandissante que « l’occupant » quittera un jour le Néguev, l’influence croissante du Mouvement islamique dans de nombreuses régions d’Israël, l’influence du Hamas auprès de la population par ses actions militaires contre Israël et enfin le rôle des médias et des réseaux sociaux qui ont renforcé les liens entre les « Palestiniens de l’extérieur » et les « Palestiniens de l’intérieur » (Arabes israéliens).

