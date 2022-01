Deux membres du Congrès américain ont créé un nouveau lobby sous l’appellation « promotion des valeurs de la Torah ». L’aspect surprenant de cette initiative est qu’elle émane de deux membres non-juifs de la chambre des Représentants, Donald J. Bacon (Rép.-Nebraska) et Henry Cuellar (Dém. -Texas). Selon le premier ce lobby est destiné à « renforcer l’amitié avec les Juifs » et pour le second, « ce lobby sera très important de part son aspect bipartisan » et « pour définit ce qui est bien ou mal, ce qui est moral ou non ». D’autres membres du Congrès ont manifesté leur intention de faire partie de ce lobby. Parmi les soutiens à cette initiative, le rabbin canadien David Hofstedter, fondateur de l’organisation « Dirshu » qui oeuvre en milieu orthodoxe et l’organisation « A’heinou » qui oeuvre dans le domaine du retour aux sources.

Autre aspect insolite, les opposants à cette initiative sont…des Juifs démocrates. La directrice-générale du Jewish Democratic Council of America, Halie Sofer a déclaré : « Les Juifs américains font face à de nombreux défis, y compris le danger de l’antisémitisme. Avec tout le respect à nos amis non-juifs, la création de ce lobby n’est pas le meilleur moyen et nos ‘valeurs de la Torah n’ont pas besoin de promotion »…

Photo Sruly Saftlas / Dirshu