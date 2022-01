Après plusieurs mois de collecte de renseignements, une vaste opération a été lancée dans le Néguev contre les plantations destinées aux stupéfiants dans des zones militaires illégalement occupées par des Bédouins. Y on participé des forces de Tsahal – notamment la fameuse « Patrouille verte » – la police et les gardes-frontières.

L’opération, appelée « Yarok Bo’er » n’en est qu’à ses débuts et elle vise à détruire des serres établies ces derniers mois dans des zones de tir réservées à Tsahal, notamment près des bases de Tsahal. Outre le juteux trafic de drogue, les Bédouins ont pris soin d’aménager ces plantations à des « points stratégiques » à la fois pour gêner les entraînements de Tsahal et pour faciliter les vols d’armes et de matériel dans les bases militaires.

Les produits stupéfiants qui poussent dans ces serres sont ensuite revendus en Israël et rapportent des dizaines de millions de shekels par ans à leurs propriétaires. En 2020, Tsahal avait déjà détruit 600 serres, mais le phénomène avait encore pris de l’ampleur et ce sont 1200 serres qui ont été détruites en 2021.

Les producteurs ont trouvé des moyens de dissimuler ces serres aux yeux des drones de reconnaissance, qui a poussé Tsahal et la police à trouver des moyens très sophistiqués pour les détecter. Pour l’instant, les forces de l’ordre n’ont pas rencontré de résistance armée, mais au vu de la quantité d’armes illégales qui se trouve dans la population bédouine et l’existence de milices armées, on n’exclut pas que des affrontements se produisent à l’avenir lors d’opérations similaires.

