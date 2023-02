Demande du député Dan Illouz au ministre de l’Intégration Ophir Sofer: J’exige la mise en place immédiate d’un plan d’urgence pour la Aliyah des Juifs de France.

Lors de la réunion de la commission d’immigration et d’intégration de la Knesser, en présence du ministre de l’Intégration Ophir Sofer, le député Dan Illouz a demandé d’appliquer aussi rapidement que possible un plan d’urgence pour l’élévation des Juifs de France. Le député Illouz a souligné à la fois l’antisémitisme en France et la volonté continue d’immigration.

Le député Dan Illouz (Likoud): « Dans tous les sondages que nous menons, nous voyons une forte volonté des Juifs de France de faire leur Aliyah en Israël, il s’agit d’un potentiel d’environ 50 000 Olim. Le gouvernement doit se concentrer sur la question et lancer un plan d’urgence avant qu’il ne soit trop tard. Au cours des dernières années, les Juifs de France ont souffert et souffrent d’un antisémitisme violent. Des exemples incluent le lynchage et le meurtre d’Ilan Halimi, le massacre dans une école de Toulouse, l’attaque térroriste à l’Hyper Cacher, le meurtre de Sarah Halimi, le meurtre de Mireille Knoll. Ce ne sont que les événements les plus graves. Combien de tragédies devons-nous encore subir avant d’agir ? Le temps presse. Nous ne pouvons pas rester inactifs et devons agir immédiatement ».