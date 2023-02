Le ministre hongrois Miklós Soltész, en visite en Israël, a été reçu par Yossi Dagan, chef du conseil de Samarie, dans sa région. Miklós Soltész occupe actuellement le poste de Secrétaire d’Etat pour les Eglises, les Minorités et les Affaires civiles depuis 2014, sous le troisième gouvernement de Viktor Orbán, Premier ministre de Hongrie.

Dagan l’a tout d’abord emmené à Pedouel, dans un endroit qui surplombe la zone côtière d’Israël. Miklós Soltész a été impressionné lorsque Dagan lui a montré qu’on pouvait voir, depuis leur poste d’observation situé dans le cœur de la Samarie, la ville de Tel Aviv, ainsi que Haïfa, Netanya, le port d’Ashdod, Jérusalem, et l’aéroport Ben Gourion.

Le ministre hongrois s’est ensuite rendu avec son hôte dans la zone industrielle de Barkan, et y a rencontré des ouvriers, juifs et arabes. Dagan en a profité pour dénoncer l’attitude de certains employés de l’Union européenne qui tentaient de rompre cette bonne entente.

Miklós Soltész a déclaré que c’était la première fois qu’il venait dans cette région et qu’il était ‘évident pour lui que le peuple juif avait le droit de vivre en Samarie’. Il a ajouté : « Il est difficile de vivre sous la menace terroriste mais cette rencontre avec les habitants qui participent à la construction et à l’industrie m’a renforcé. Sans la Samarie, il ne peut y avoir Tel Aviv ». Et de conclure: « Pour nous, les Hongrois, les Juifs sont nos grands frères, et même si je suis plus âgé que Yossi, j’ai l’impression qu’il est mon grand frère ».

Cette visite survient après le discours prononcé l’an dernier par Yossi Dagan au parlement hongrois à Budapest devant une quarantaine de députés, dans le cadre des démarches entreprises par le Conseil de Samarie en Europe et aux Etats-Unis. (Source: Aroutz Sheva)