Le président Herzog, qui a tenté il y a quelques jours, dans son discours à la nation, d’apaiser les esprits, échauffés autour du projet de réforme du système judiciaire, poursuit son dialogue avec les antagonistes dans l’espoir de trouver une solution. Pour ce faire, il a rencontré mardi soir le chef de l’opposition Yaïr Lapid, le leader du Parti d’Unité nationale, Benny Gantz, et le président de la commission des Lois chargé de mettre en place la réforme, le député Simh’a Rothman, du Parti national religieux.

Au cours des discussions, Herzog a appelé ses interlocuteurs à entamer des pourparlers ‘afin de parvenir le plus rapidement possible à un large consensus pour le bien de l’Etat d’Israël et de ses citoyens’.

A sa sortie, Rothman a déclaré qu’il remerciait le président pour ‘ses efforts de conciliation’ et qu’il était touché par ‘sa volonté de travailler nuit et jour dans le but d’atteindre ce large consensus sur la réforme du système judiciaire’. Il a ajouté: « Comme je l’ai dit hier et comme je l’ai annoncé avec le ministre Levin cette semaine, j’appelle une nouvelle fois Benny Gantz et Yaïr Lapid à venir participer à des négociations sans conditions préalables jusqu’à la première lecture, pour tenter de parvenir à un large consensus ».

Lapid a lui aussi salué, après son entretien avec Herzog, les efforts déployés par le président. Il a ajouté qu’il avait présenté les points fondamentaux sur lesquels il n’était pas prêt à acepter un compromis. Il a ensuite indiqué: « Je suis venu chez le président pour lui faire entendre la voix de centaines de milliers de personnes qui aiment le pays, et qui sortent dans la rue pour faire part de leurs soucis et de leurs angoisses pour l’avenir de l’Etat d’Israël ».

De son côté, Gantz a estimé que Herzog était préoccupé par les dissensions au sein de la nation. « La force de la démocratie israélienne est évidente », a-t-il affirmé, « et son action est très importante en ce moment ».