Tournant dramatique dans la campagne électorale: le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a adressé son avis à la commission électorale centrale et a considéré qu’il y a lieu d’invalider la candidature du Dr. Michaël Ben-Ari pour les prochaines élections pour “incitation au racisme”.

Cette décision est d’autant plus surprenante que dimanche, ce même conseiller juridique informait la commission qu’il n’y avait pas lieu d’invalider les listes arabes – qui incitent pourtant à longueur d’année – au motif “qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour une telle décision”!!!

Le conseiller juridique a dit se baser également sur l’avis du Procureur de l’Etat Shaï Nitzan.

Au sein de parti Otsma Yehoudit, c’est la colère. L’avocat Itamar Ben-Gvir, n° 2 du parti a déclaré: “Dimanche encore, le conseiller juridique accordait un sceau de cacherout aux partis arabes qui incitent contre l’Etat d’Israël, soutiennent le terrorisme et considèrent le meurtre de soldats ou des Juifs de Judée-Samarie comme des actes légitimes. Nous espérons que les membres de la commission électorale centrale fera comprendre au conseiller juridique qu’il y a une limite à l’hypocrisie. Un conseiller juridique qui blanchit les ennemis d’Israël et demande à invalider Michaël Ben-Ari n’est pas digne d’occuper le poste de conseiller juridique du gouvernement de l’Etat d’Israël. Les mouvements réformés (à l’origine de la requête) ont trompé le conseiller juridique en lui fournissant des moitiés d’enregistrements et des interviews tronqués. Nous démontreront lors de la séance qu’il n’y a aucune base juridique pour invalider la candidature du Dr. Michaël Ben-Ari”.

Itamar Ben-Gvir a rajouté cette phrase: “Cette prise de position est la plus grande preuve que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit et le Procureur de l’Etat Shaï Nitzan sont ceux qui dirigent en réalité le pays”.

Même réaction à l’Union de la Droite, dont fait partie Otsma Yehoudit: “Le gouvernement des fonctionnaires en pleine action! C’est effrayant! Il semble de plus en plus évident que certains milieux cherchent à tout prix et par tous les moyens à faire tomber le pouvoir de la droite. Nous sommes convaincus que l’avis du conseiller juridique ne sera pas retenu par la commission et que la volonté populaire s’exprimera le jour du scrutin comme il se doit dans un Etat démocratique”.

A l’opposé, Avi Gabbaï, président du Parti travailliste et prêt à faire front avec les partis arabes, a salué la prise de position d’Avihaï Mandelblit: “Le conseiller juridique du gouvernement a brandi un drapeau rouge devant le Premier ministre. Le deal corrumpu de Binyamin Netanyahou a failli faire ressusciter le rav Kahana et faire revenir Michaël Ben-Ari à la Knesset. (…) Il n’y a pas de place pour le Kahanisme à la Knesset”…

Photo Flash 90