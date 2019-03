Le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblitt a informé la commission centrale électorale que d’un point de vue juridique il n’y a aucune raison d’interdire la participation des partis Balad et Ra’am-Ta’al aux prochaines élections. Mandelblit est allé plus loin en indiquant qu’il s’opposait à leur invalidation.

La justification donnée par le conseiller juridique laisse tout de même songeur: “Les déclarations d’Ahmad Tibi, Ayman Oudeh et des députés de Balad dans lesquelles ils soutiennent la lutte armée contre l’occupation et affirment qu’attaquer un soldat de Tsahal n’est pas du terrorisme, ne constituent pas une base probante suffisante pour justifier une invalidation”!!

La commission électorale avait été saisie par les partis Otsma Yehoudit et Likoud au motif que les députés de ces deux partis soutiennent le terrorisme et nient le droit à l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique.

Itamat Ben-Gvir (g.) et Dr. Michaël Ben-Ari – Photo Parush/Flash90

A Otsma Yehoudit, cette prise de position a provoqué une réaction vive. L’avocat Itamar Ben Gvir a déclaré: “Il est temps de changer l’équation et d’annoncer aux partisans des terroristes qu’ils ne sont plus les bienvenus à la Knesset. Toute démocratie se doit de se défendre et la liberté que donne le conseiller juridique aux députés de Balad, à Ahmad Tibi et Ayman Oudeh fait qu’il y a aujourd’hui à la Knesset une cinquième colonne qui soutient le terrorisme, incite contre l’Etat d’Israël et en plus perçoit un salaire de la poche du contribuable israélien!”

Photo Yonatan Sindel / Flash 90