Question :

Cher Rav, est-il possible d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot au moyen d’un beignet et d’un pot de confiture, dès lors que, de manière générale la confiture est considérée comme un aliment d’accompagnement, par exemple d’une tartine ou d’une soufgania, sur lesquels l’on omet la bénédiction sur la confiture pour ne retenir que celle relative à la tartine ou à la soufgania ?

Réponse :

Sachez que le Béer Hétev a anticipé votre question lorsque (Ora’h Haïm chap. 695 § 7) rapportant le Edout Béyaakov (chap. 92), il remarque : ” Dans le cas où quelqu’un a envoyé à son ami (le jour de Pourim à titre de Michloa’h Manot) un poisson (pané) à l’œuf, ou un pain badigeonné d’un jaune d’œuf, il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir s’il s’est acquitté ou pas de la Mitsva de Michloa’h Manot.” En fait, la question qu’il se pose est la suivante : le poisson ou le pain, d’une part, et l’œuf, d’autre part, doivent-ils être considérés comme des aliments de nature différente, ce qui ouvrirait à chacun d’entre eux le droit d’être offert à titre de Michloa’h Manot ? Ou au contraire, l’œuf ne servant que d’accompagnement au poisson ou au pain, et ne pouvant ainsi être considéré comme un aliment ” en soi “, il lui serait interdit d’être offert à titre de Michloa’h Manot ?

Les Maîtres débattent de cette question autour de deux autres sujets : ceux du Erouv Tavchilin et de la Séouda Mafsséket du jeûne de Ticha BéAv.

A propos du Erouv Tavchilin, qui nécessite, selon Beth Chamaï, la préparation de deux plats différents, la Michna stipule qu’un poisson recouvert d’œuf peut jouer ce rôle, ce qui donne à entendre, qu’à ses yeux, il s’agit bien de deux plats distincts. Partant de là, les décisionnaires se sont interrogés sur le point de savoir s’il était possible d’étendre cette donnée à la Séouda Mafsséket de Ticha BéAv, au cours de laquelle il est interdit de consommer plus d’un plat. Si l’on procédait à cette extension, il faudrait en conclure qu’il serait interdit en cette occasion de consommer du poisson pané. Toutefois, certains décisionnaires, dont le Ramban, s’opposent à cette extension. Selon eux, en effet, si les Sages ont considéré le poisson pané comme étant deux plats en ce qui concerne le Erouv Tavchilin, qui est une institution d’ordre rabbinique, c’est dans l’intention de se montrer indulgents et d’en faciliter l’accomplissement. Etendre cette notion à la Séouda Mafsséket serait abusif, puisque cela aurait l’effet inverse.

Au sujet des Michola’h Manot, le Aroukh Hachoul’han (chap. 695 § 17) tranche dans le sens de la rigueur et interdit d’offrir du poisson pané à ce titre. En effet, les deux plats que nous avons le devoir d’offrir à un ami en la circonstance se doivent d’être chacun d’une valeur conséquente et non pas d’une valeur aussi dérisoire que celle de l’œuf ayant servi à paner le poisson.

A l’opposé, le Kaf Ha’hayim (chap. 695 § 44) rapporte l’opinion du Kissé Eliahou selon lequel il est évident que le poisson pané peut être considéré, à titre de Michloa’h Manot, comme deux plats. En effet, explique-t-il, de même que le Ramban, dans le but de se montrer indulgent, le considère, à propos de la Séouda Mafsséket, comme étant un seul plat, ainsi, dans le même but, faut-il le considérer, à propos de la Mitsva des Michloa’h Manot, comme deux plats, afin d’en faciliter l’accomplissement.

Venons-en à présent à votre question. Il ressort de ce qui précède que vous pouvez sans nul doute vous acquitter de la Mitsva de Michola’h Manot en offrant un beignet et un pot de confiture. En effet, un pot de confiture ne peut être considéré comme ayant aussi peu de valeur que l’œuf servant à paner le poisson que le Aroukh Hachoul’han prohibe pour cette raison. D’autre part, la confiture ne peut pas être toujours considérée comme un aliment d’accompagnement. La preuve ? Dans le cas où une personne souhaite manger de la confiture, et la tartine sur une biscotte pour ne pas se salir les mains, le Choul’han Aroukh stipule qu’elle récitera la bénédiction relative à la confiture, ce qui la dispensera de réciter celle relative à la biscotte.

Rav Azriel Cohen Arazi

Sur www.torahacademy.fr vous pouvez poser vos questions au Rav et consulter toutes les autres rubriques de son site.