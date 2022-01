Nombreuses sont les réactions indignées dans la classe politique après l’annonce de la clôture du dossier Ahouvia Sandak z.l. par le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. Les policiers qui ont pris en chasse la véhicule dans lequel se trouvaient Ahouvia Sandak z.l et ses amis ne seront pas poursuivis et ce sont au contraire ses amis qui se retrouveront peut-être face à la justice.

La députée Gali Distal-Abtarian (Likoud) a déclaré : « La clôture de ce dossier symbolise plus que tout la culture du mensonge et de la dissimulation qui est de mise dans les institution chargées d’appliquer la loi ». La députée a énuméré les questions graves qui se posent depuis le moment du drame quant à l’attitude de la hiérarchie de la police, à l’exemple de celle-ci : « Comment se fait-il que l’institution qui devait être l’objet d’une enquête ait pris part à l’enquête ? »

A gauche également, des voix se sont élevées pour dénoncer cette nouvelle décision étrange du conseiller juridique. Mossi Raz (Meretz) a écrit sur son compte Twitter : « Le conseiller juridique du gouvernement a décidé de ne pas prononcer d’acte d’accusation contre les policiers dans le dossier Ahouvia Sandak. C’est ainsi que se présente une dissimulation. Il s’agit d’une décision scandaleuse. Un jeune homme est mort après que le véhicule dans lequel il se trouvait ait été heurté par une voiture de police, et personne ne devra rendre des comptes pour cela ».

Des condamnations émanent également de membres des partis Hatziyonout Hadatit et Shass.

Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etzion, dans lequel habitait Ahouvia z.l. a déclaré : « A chaque accident ou panne on trouve des responsables, pour chaque terroriste blessé on trouvera un soldat soumis à une enquête, chaque commission de vérification s’achèvera par des limogeages et chaque commission d’enquête mènera à des dossiers pénaux. Mais il y a une pierre tombale d’une jeune homme au cimetière de Kfar Etzion qui n’entraînera aucun coupable ni suspect (…).

La prof. de droit Talia Einhorn est très sévère : « L’attitude de la police des polices et du conseiller juridique du gouvernement dans ce dossier constitue un abus de confiance envers la population d’Israël. Nous avons ici une réelle clause infâmante ». (par référence à celle qu’Avihaï Mandelblit souhaite infliger à Binyamin Netanyahou).

