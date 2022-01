Face au piétinement du gouvernement à leur égard, des habitants du bloc de Shilo (Binyamin) ont décidé d’en appeler directement à la population pour financer des équipements d’électricité. Les familles de cette région, souvent nombreuses, comme celles des autres « jeunes implantations » souffrent énormément du froid car elles ne sont pas raccordées au réseau d’électricité et doivent employer des moyens de fortune. Des scènes inacceptables sont décrites, notamment des bébés et des jeunes enfants emmitouflés à l’intérieur des maisons. Ces familles appellent en vain à une décision du gouvernement depuis des semaines et leur colère est montée d’un cran après l’adoption de la loi de l’Electricité qui permettra de raccorder à l’électricité des dizaines de milliers de maisons arabes et bédouines illégalement construites.

A cette heure, près de la moitié des 800.000 shekels demandés a déjà été collectée.

Il y a quelques jours, le parti Meretz, qui fait de l’humanisme l’un de ses principaux étendards, avait fait part au parti Yamina de son opposition à tout raccordement à l’électricité des jeunes implantations de Judée-Samarie ni même à des aides financières pour acquérir des appareils de chauffage. A l’inverse, la députée travailliste Emilie Moatti avait agréablement surpris en exprimant son soutien à un raccordement à l’électricité : « Là où il y a des êtres humains, il doit y avoir de l’électricité. Je suis en faveur d’un démantèlement des avant-postes et leur ‘retour’ en Israël, mais la vie passe avant les options politiques ». Ses propos avaient entraîné une volée de bois vert de la part de ses amis politiques qui lui ont notamment reproché…de faire perdre des électeurs.

Lien de l’appel : https://givechak.co.il/shilo?ref=sg

