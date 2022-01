Un moment très émouvant s’est déroulé au Bundestag à Berlin à l’occasion d’une cérémonie spéciale marquant la Journée internationale du souvenir de la Shoa. Le président de la Knesset Micky Lévy y était l’invité d’honneur et a prononcé un discours en hébreu. Moment particulièrement fort de son intervention lorsqu’il a récité la prière traditionnelle du Kaddish et n’a pas pu retenir ses larmes. Le livre de prières qu’il tenait dans ses mains avait appartenu à un jeune juif allemand lors de sa fête de bar-mitsva, le 22 0ctobre 1938, juste avant la Nuit de Cristal.

Au début de sont intervention, le président de la Knesset a dit : « Je suis debout devant vous aujourd’hui, avec émotion et humilité, au Jour du Souvenir de la Shoah, jour de perpétuation de la mémoire des victimes du national-socialisme. Je suis fier de représenter le seul Etat juif et démocratique au monde, l’Etat d’Israël, en tant que président de la Knesset, le coeur battant de la démocratie israélienne ». Plus loin, Micky Lévy a souligné que « le souvenir des horreurs de la Shoah unissent l’Allemagne et Israël », et « qu’à côté du souvenir, les deux pays ont réussi à se relever de leur traumatisme national et historique et se reconstruire, avec courage et détermination ». Il a rappelé la réconciliation progressive entre les deux nations pour arriver à une amitié solide : « Israël et l’Allemagne ont construit un pont et voient d’un même oeil la puissance et l’importance de la démocratie.

L’attitude de l’Allemagne à l’égard d’Israël est très ambivalente. D’une part une amitié, un soutien et un engagement envers la sécurité d’Israël maintes fois réaffirmés et de l’autre une aide financière massive à une multitude d’ONG qui agissent contre les fondements de l’Etat juif.

Vidéo :

Photo capture écran