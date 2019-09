Le célèbre blogueur saoudien pro-israélien Muhamad Saoud a publié une courte vidéo dans laquelle il appelle tous les électeurs de droite et les religieux à aller voter car “la situation est difficile”. On a encore en mémoire les insultes, crachats et diverses agressions dont il a été l’objet il y a quelques mois de la part d’habitants arabes – y compris des enfants – lorsqu’il s’est rendu à sur le Mont du Temple Jérusalem

