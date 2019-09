Les différents journaux officiels de l’Autorité Palestinienne appellent les citoyens arabes à “aller voter massivement” et accorder leurs voix à la Liste arabe dans le but de faire tomber Binyamin Netanyahou. L’intention de l’AP est claire et écrite en toutes lettres: “Faire avancer les intérêts nationaux du peuple palestinien qui est le propriétaire historique et naturel de ce pays”.

Mais ce ne sont pas seulement les Arabes israéliens qui sont appelés à voter. La presse officielle de l’AP demande aux “Arabes-juifs” – autrement dit les Israéliens séfarades – de donner également leur voix à la Liste arabe car ils sont aussi “des victimes du mouvement sioniste occupant, raciste et colonialiste”…et “rêvent de retourner dans leurs pays d’origine”!!!

L’un des articles dit comme suit: “La présence palestinienne à la Knesset est là pour montrer que la question de la Palestine n’est pas morte et elle constitue un soutien au combat de l’OLP dans le but d’atteindre nos objectifs nationaux. Ainsi, le vote des ‘Palestiniens de 1948’ (Arabes israéliens) est un énorme acquis pour le peuple arabe palestinien et à l’inverse, une abstention profitera aux forces colonialistes sionistes”…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90