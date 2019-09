Le New Israel Fund, organisme tentaculaire financé par des pays étrangers pour modeler l’Etat d’Israël selon leur volonté pousse par tous les moyens les citoyens arabes à se rendre aux urnes. Sous l’appellation “Coalition 17/9” le NIF et des organisations qui lui sont affiliées sont sur le terrain et s’activent pour une défaite de la droite afin de promouvoir Israël comme “Etat de tous ses citoyens”, expression innocente pour désigner le refus d’un Etat juif.

