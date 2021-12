Le député conservateur britannique Robert Jenrik a révélé que son gouvernement préparait actuellement une loi interdisant les activités du BDS dans son pays. Elle devrait être débattue lors de la prochaine session parlementaire. Il a fait cette annonce lors d’une vidéoconférence sur zoom dans le cadre d’une conférence tripartite entre Israël, la Grande-Bretagne et l’Australie. Cette conférence sur le « dialogue international pour un leadership stratégique » a été initiée par l’homme d’affaires et philanthrope juif australien Albert Dadon, qui est proche du pouvoir australien et oeuvre pour un rapprochement stratégique entre les trois pays et sur leur coopération dans divers domaines.

Photo Hadas Parush / Flash 90