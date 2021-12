Le ministère israélien de la Santé a annoncé le rajout de sept pays européens dans la liste des pays « rouges » vers lesquels il sera interdit de voyager : la France, l’Espagne, l’Irlande, la Norvège, la Finlande, la Suède et les Emirats arabes unis. La mesure entrera en vigueur le 19 décembre à minuit dans la nuit de dimanche à lundi). La décision doit encore être entérinée par le gouvernement et la commission des Lois et de la Constitution. Les citoyens israéliens vaccinés ou guéris qui reviennent de ces pays devront entrer en confinement durant sept jours et subir deux tests PCR. Les personnes non-vaccinées seront dirigées directement vers les hôtels-Corona. En cas de résultat négatif du premier test elles pourront poursuivre le confinement à domicile.

Photo Moshé Shaï / Flash 90