Les dégâts causés par les propos du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev sur la prétendue « violence des Juifs de Judée-Samarie » se font déjà sentir. Le « ministère des affaires étrangères » de l’Autorité Palestinienne a publié un communiqué remerciant et félicitant le ministre israélien : « Il s’agit du premier aveu officiel d’un ministre israélien des crimes commis par les terroristes juifs contre les Palestiniens (…) Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, malgré les attaques dont fait l’objet Bar-Lev de la part d’organisations juives et d’organisations terroristes des colons, par le biais de leurs représentants politiques et au premier plan le Premier ministre Naftali Benett qui s’est précipité pour prendre la défense des colons ».

Il faut préciser que que Premier ministre avait certes publié un tweet indiquant que la grande majorité de la population juive de Judée-Samarie n’était pas violente et qu’il ne fallait pas stigmatiser toute une population mais il n’avait pas désavoué officiellement le ministre de la Sécurité intérieure.

Malgré les nombreuses critiques, Omer Bar-Lev continue à justifier ce qu’il a dit, dit « ne pas comprendre l’ampleur des réactions » et en veut pour preuve que le Premier ministre ne l’a pas attaqué personnellement.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90