De plus en plus marginalisée, l’Autorité Palestinienne ne sait plus quoi faire pour manifester sa désapprobation des accords de normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Elle vient d’annoncer qu’elle abandonne son rôle de présidente tournante de la Ligue arabe. La centrale terroriste reproche à la Ligue arabe d’avoir refusé de se réunir à sa demande pour dénoncer ces accords et ainsi « d’avoir trahi la cause palestinienne ».

Après la signature de ces accords et la non-réaction de la Ligue arabe, le chef du cabinet de l’AP, Muhamad A-Shtiyeh avait parlé « d’un jour sombre pour la nation arabe » et d’une « défaite pour la Ligue arabe ». Il avait appelé l’AP à « revoir ses liens avec la Ligue arabe ».

Photo Twitter