Ancienne membre du parti Koulanou, la députée et présidente de la commission parlementaire du Corona, Yifat Shasha-Bitton (Likoud) entend jouer le rôle qu’avait Moshé Cahlon dans la coalition: à l’intérieur, mais très critique.

Très contestée au sein de son parti pour son action et ses prises de positions en porte-à-faux avec les décisions du gouvernement, Yifat Shasha-Bitton a vertement attaqueé lundi soir le Premier ministre après que ce dernier l’ai égratigné sans la nommer lors du conseil des ministres : « Que ceux qui s’opposent à nos mesures ou les dédaignent ne viennent pas se plaindre ensuite de l’augmentation de la propagation du virus ». Yifat Shasha-Bitton est une adversaire acharnée du confinement.

La députée a déclaré . « Lorsque le Premier ministre m’a demandé de prendre la tête de la commission du Corona, il avait insisté sur l’importance de cette fonction et l’immense responsabilité qui m’incombait désormais (…) Cette responsabilité m’oblige à poser des questions et d’émettre des doutes, non pas sur l’importance du danger que constitue cette pandémie, mais sur les moyens judicieux pour s’y mesurer, comme on est en droit d’attendre d’un élu à la Knesset et dans les commissions. Toutes mes actions sont transparentes, et après consultations, je n’ai pas appelé la population à sortir boire de la bière. Je n’ai pas participé à des rassemblements sans masques, je n’ai invité personne à la maison et aucun employé de mes bureaux n’a transgressé les consignes de confinement. Je rappelle au Premier ministre que c’est lui qui a dilué l’application du plan des ‘feux de signalisation’ du Prof. Gamzou au point qu’il n’a plus aucun efficacité. Je suis fière d’avoir aidé les chefs d’entreprise à se mesurer à cette crise, j’ai lutté pour l’ouverture des commerces, des plages, des piscines et des salles de fitness. La décion concernant ces dernières a d’ailleur été la seule qui ait été prise en opposition à la décision du gouvernement (…) Je suggère au Premier ministre de se ressaisir et de cesser de chercher des coupables (…) Il est également recommandé de donner l’exemple. Le Premier ministre ferait mieux de se concentrer sur cela plutôt que de fuir ses responsabilités et de verser du fiel sur les autres ».

Suite à cette attaque en règle, assez irrespectueuses du reste, le chef du groupe Likoud et de la coalition Micky Zohar a écrit : « Cela fait un moment qu’Yifat Shasha-Bitton ne se comporte plus comme une membre du Likoud et ne sert plus les intérêts du parti. Elle a choisi de nous attaquer et d’attaquer personnellement le Premier ministre, oubliant que son entrée à la Knesset (elle était 29e sur la liste Likoud) n’a été possible que grâce au prodigieux succès obtenu aux élections. L’ingratitude n’est pas bien vue chez nous et je lui conseille fortement de reconsidérer sa présence au Likoud ».

La députée Osnat Mark a elle-aussi voulu répondre à Yifat Shasha-Bitton : « Prenez vos responsabilités sur vos décisions inconséquentes ! Vous avez été encensée par la gauche et les médias et vous en avez oublié que vous travaillez pour la population. Votre attitude irresponsable sera enseignée dans les cours sur le populisme à la faculté de l’auto-satisfaction. Mettez les clés sous la porte et allez chercher un parti qui vous applaudira ».

Photo Alex Kolomoïski/POOL et porte-parole de la Knesset