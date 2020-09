Le ministre israélien de l’Energie, Dr. Youval Steinitz, et son homologue égyptien Tarek el-Molah ont signé mardi matin un document historique initié par Israël : la charte du Forum régional du gaz. En raison des circonstances, la cérémonie s’est faite par « zoom » et elle ouvre la voie au lancement concret du projet. A cette cérémonie ont également assisté les ambassadeurs des pays membres de ce forum (Italie, Grèce, Jordanie, Chypre), un représentant de l’Autorité Palestinienne ainsi que les ambassadeurs des pays qui entendent prendre part à ce forum : la France, qui souhaite devenir membre et l’Union européenne et les Etats-Unis qui veulent être membres-obervateurs.

Le ministre Youval Steinitz : « Il y a trois ans, j’ai initié la création de ce Forum de gaz régional avec mon homologue et ami Tarek el-Molah. Désormais, il s’agit d’une véritable organisation dont seront membres également l’Italie, Chypre, la Jordanie et l’Autorité Palestinienne. Dernièrement, la France a fait la demande pour en être membre, et l’Union européenne comme les Etats-Unis souhaitent être membres-observateurs. La bénédiction du gaz naturel nous amène aussi à des coopérations régionales sans précédent avec des pays arabes et d’Europe avec déjà à la clé des exportations de gaz israélien à la Jordanie et l’Egypte pour un montant de 30 milliards de dollars et ce n’est que le début ».

Ce Forum régional du gaz (East Mediterranean Gas Forum – EMGF) a été créé par les ministres israélien et égyptien après les découvertes de prodigieux gisements de gaz dans leurs eaux territoriales en Méditerrannée. Ses buts sont la formation d’une plateforme de discussions entre les membres pour tout ce qui touche à l’exploitation des ressources énergétiques et leur mise en application de manière concrète. La présence israélienne et son rôle prépondérant dans ce forum accorderont à l’Etat juif de nombreux atouts sur le plan diplomatique et géopolitique régional comme international, et favorisera les exportations de gaz israélien vers ses voisins, vers l’Europe et d’autres contrées, avec les retombées économiques évidentes.

Photo ministère de l’Energie