Depuis le mois d’août et avec plus de fréquence ces dernières semaines, des messages ont été transmis par le biais de plusieurs canaux par l’Autorité Palestinienne à la Liste arabe et à Ra’am leur demandant de ne pas faire obstacle à l’adoption du budget par la Knesset afin de ne pas faire tomber le gouvernement Benett qui est « bon pour eux », selon les termes employés. A Ramallah on a compris que les questions qui lui sont chères seront plus faciles à réssoudre avec la coalition actuelle et la présence de Ra’am.

L’un des acteurs de cette ingérence est Mohammed Al-Madani, responsable de l’interaction avec la société israélienne au sein de l’Autorité Palestinienne. A rappeler avec ironie que lorsqu’Avigdor Lieberman fut ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou, il avait interdit l’entrée d’Al-Madani en Israël pour sa politique d’ingérence dans les affaires intérieures israéliennes. Aujourd’hui, cette ingérence a un goût plus savoureux pour Lieberman.

Autre ingérence, celle d’Ahmad Madjadlani, « ministre » au sein de l’AP qui a exhorté Ayman Oudeh, président de la Liste arabe à voter en faveur du budget « afin de barrer la route à un retour du Likoud ». Pour l’instant, la Liste arabe a annoncé qu’elle votera contre le budget mais elle pourrait bien, en bloc ou partiellement, s’abstenir ou s’absenter lors du vote afin d’aider la coalition.

Avant même la formation du gouvernement, l’Autorité Palestinienne avait demandé à Mansour Abbas d’entrer dans la coalition afin de faire partie des « preneurs de décisions » et d’infuencer depuis l’intérieur.

