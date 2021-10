Les conseilles juridiques de l’organisation Ad Kan et le Forum « Bo’harim Ba’haïm » des familles endeuillées par le terrorisme ont déposé une plainte à la police contre l’association « 48 », qui officiellement soutient des orphelins, pour forts soupçons blanchiment d’argent et financement du terrorisme.

Selon Yossef Akerman et Morris Hirsch, les avocats des deux organisations, cette organisation est la réincarnation sous un autre nom d’une association qui avait été fermée sur décision du ministère israélien de la Défense pour le fait d’être une antenne du Hamas et de servir de canal de financement de terrorisme et aide aux familles de terroristes.

La journaliste Ayala Hasson avait révélé que le président de l’association « 48 », Aazi Issa est un haut responsable influent du parti Ra’am, membre du conseil de l’Ashoura, et qui a des liens fréquents et proches avec le Hamas, y comoris financiers.

Morris Hirsch est très sévère : « L’image qui ressort de l’enquête que nos deux organisations a menée. La plainte que nous déposons dévoile une très dure réalité dans laquelle une association enregistrée en Israël transfert de l’argent au Hamas. Ses dirigeants reconnaissant ouvertement que cette association est la suite d’une association mis hors-la-loi pour soutien au terrorisme. Ils rencontrent régulièrement des responsables du Hamas à Gaza. L’une des dirigeantes de la cellule de Tulkarem n’est autre que la soeur de l’auteur de l’attentat de l’hôtel ‘Park’ à Natanyah le soir du séder de Pessah 2002. Autre ‘découverte’ : au moment de la mise hors-la-loi de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien (sheikh Raed Salah), les avoirs financiers de l’association ’48’ ont curieusement augmenté de manière significative. Dans mes activités, j’ai énormément enquêté sur le terrorisme palestinien, et particulièrement sur ses canaux de financement, et dans ce cas, il ne s’agit plus de fumée mais d’un veritable incendie ».

De son côté, Yossef Akerman a appelé toutes les instances de l’appareil sécuritaire et du système judiciaire à tout faire pour faire cesser ces liens criminels.

Sur ce scandale, le journaliste Akiva Novik (Hadashot 13) a noté que depuis la révélation de l’affaire par la journaliste Ayala Hasson, aucun membre du gouvernement, y compris le Premier ministre, n’a réagi et s’est exprimé sur ces liens entre Ra’am et le Hamas

Photo Illustration