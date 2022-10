Cet après-midi (lundi) s’est tenu le conseil d’association Israël-UE présidé par le Premier ministre Lapid. Cela faisait 10 ans que ce forum ne s’était pas réuni.

Yaïr Lapid y a évoqué plusieurs sujets: la lutte contre l’antisémitisme et pour préserver la mémoire de la Shoah, le BDS et la lutte contre la déligitimation d’Israël, la coopération sécuritaire, la relation avec les Palestiniens et les otages israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza.

»Israël attend de l’UE qu’elle rejette fermement le mouvement BDS et qu’elle s’oppose à tout boycott ou appel au boycott contre l’État d’Israël ainsi qu’aux efforts visant à le délégitimer. Plus précisément, nous attendons de l’UE qu’elle rejette la tentative répréhensible de faire référence à Israël ou aux politiques israéliennes comme étant associées à « l’apartheid » », a demandé le Premier ministre israélien.

Parallèlement et peut-être paradoxalement, Yaïr Lapid s’est dit déterminé à promouvoir l’accord Creative Europe de promotion de la culture porté par l’Union européenne dans le cadre duquel le fonds encourage des coopéraions entre les Etats membres et subventionne les projets dans les différentes branches culturelles, à hauteur de millions d’euros.

La condition posée par l’Union européenne à Israël est la non inclusion des territoires de Judée-Samarie, du Golan et de Jérusalem Est dans les ayant droits à ces subventions.

En 2017, la ministre de la Culture de l’époque, Miri Regev, avait rejeté toute participation d’Israël à ce projet en raison de l’exclusion des territoires conquis en 1967. Notons que des accords de ce type, dans d’autres domaines avaient tout de même été signés par le gouvernement Netanyahou. Mais, en tout cas, le projet culturel avait été bloqué.

La ministre Shaked est parvenue à freiner le processus que le Premier ministre et son ministre de la Culture, Hili Tropper (Hama’hané Hamamla’hti), avaient bien engagé.

Par ailleurs, Yaïr Lapid a demandé à l’Union européenne de s’engager contre le versement par l’Autorité palestinienne de salaires aux terroristes emprisonnés en Israël.

»L’UE doit indiquer clairement, par des paroles et des actes, qu’elle ne tolérera pas les politiques et les actions palestiniennes qui incitent à la haine et au terrorisme, qui cherchent à délégitimer Israël en tant que patrie nationale du peuple juif, ou qui compromettent fondamentalement les perspectives d’une véritable coopération l’existence et la compréhension et le respect mutuels entre les deux peuples ».

Lapid a terminé ses propos en appelant de ses voeux une coopération plus étroite entre l’Union européenne et Israël dans tous les domaines.