Un trésor de 44 pièces d’or pur a été récemment découvert lors de fouilles archéologiques menées par l’Autorité des antiquités d’Israël sur le site de Paneas (plus tard connu sous le nom de Banias), dans la réserve naturelle de la rivière Hermon. Les fouilles, financées par la compagnie d’électricité, ont été réalisées avant de connecter le site sacré druze adjacent Maqam Nabi Khadr au réseau électrique national.

Le Dr Gabriela Bijovsky, experte en numismatique de l’Autorité des antiquités d’Israël, a examiné le trésor de pièces, entièrement composé de pièces en or solidus (monnaie romaine d’or du début du IVe siècle), et a identifié certaines pièces de l’empereur Phocas (602–610) et de nombreuses pièces frappées par l’empereur Héraclius (610–641) . Les dernières pièces de monnaie d’Héraclius datent le trésor de pièces de monnaie de l’époque de la conquête musulmane de la Palestine byzantine en 635.

Selon le Dr Yoav Lerer, directeur des fouilles pour le compte de l’Autorité des antiquités d’Israël, « Le trésor de pièces, pesant environ 170 g, était dissimulé dans la base d’un mur de pierre de taille au moment de la conquête musulmane. La découverte reflète un moment précis dans le temps, où l’on peut imaginer le propriétaire dissimulant sa fortune sous la menace d’une guerre, espérant revenir un jour récupérer sa propriété. Rétrospectivement, nous savons qu’il a eu moins de chance. Lerer ajoute : « La découverte du trésor de pièces de monnaie peut également éclairer l’économie de la ville de Banias au cours des 40 dernières années de domination byzantine ».

« La plupart des pièces sont de l’empereur byzantin Héraclius », ajoute le Dr Bijovsky, « et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que dans ses premières années en tant qu’empereur, seul son portrait était représenté sur la pièce, alors qu’après un court laps de temps, les images de ses fils apparaissent également. On peut en fait suivre ses fils grandir – de l’enfance jusqu’à ce que leur image apparaisse de la même taille que leur père, qui est représenté avec une longue barbe ».

Lors des fouilles, qui ont eu lieu dans le quartier résidentiel nord-ouest de l’ancienne ville de Banias, des vestiges de bâtiments, de canaux et de conduites d’eau, un four à poterie, des pièces de monnaie en bronze et des fragments de nombreux objets en poterie, en verre et en métal ont été trouvés. Ces découvertes datent de la fin de la période byzantine (début du VIIe siècle de notre ère) et du début du Moyen Âge (XIe-XIIIe siècles).

Banias, aujourd’hui parc national, est un site archéologique qui s’est installé autour d’une grande source à plusieurs époques, d’abord établi par les Cananéens, qui ont dédié un sanctuaire au dieu Baal. A l’époque hellénistique, Banias servait de lieu de culte au dieu Pan (d’où le nom grec original du site). La colonie a atteint son apogée au début de la période romaine, lorsque Hérode le Grand et son fils Philippe II ont entièrement reconstruit la ville et l’ont nommée Césarée de Philippe, en l’honneur de l’empereur romain Auguste.

Selon la tradition chrétienne, Banias est devenu célèbre comme le lieu où l’apôtre Pierre a proclamé que Jésus était le Christ, et Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux. À l’époque byzantine, une église a été construite à côté de la source. À l’époque des Croisés, en 1129, ces derniers ont entrepris la fortification de la ville pour en faire une base militaire à partir de laquelle attaquer et conquérir Damas, mais cela a été de courte durée car les musulmans ont conquis la ville en 1132.

Selon Eli Escusido, directeur de l’Autorité des Antiquités d’Israël, « Le trésor de pièces est une découverte archéologique extrêmement importante car il date d’une période de transition importante dans l’histoire de la ville de Banias et de toute la région du Levant. L’Autorité des antiquités d’Israël, en collaboration avec l’Autorité des parcs nationaux, travailleront pour exposer le trésor au public ».

Raya Shurky, directrice de l’Autorité des parcs nationaux : « La réserve naturelle de Banias, dotée de sa nature et de son paysage uniques, ne cesse de nous surprendre d’un point de vue historique et culturel ».