Abou Mazen, le chef de la pacifique et modérée Autorité Palestinienne, n’a pas aimé que des hommes d’affaires arabes de Judée-Samarie participent au sommet économique de Bahreïn. De source ‘palestinienne’, on apprend que dans la nuit de vendredi à samedi, Namer Salah a été arrêté par les services de renseignements de l’AP alors qu’il rentrait chez lui. Selon ces même sources, d’autres arrestations étaient prévues, mais les personnes visées avaient eu le temps de traverser la « ligne verte » et âtre ainsi hors de portée des sbires d’Abou Mazen. C’est le cas notamment d’Ashraf Ghanem, habitant de Hevron, qui a trouvé refuge dans le yishouv juif de la ville, protégé par Tsahal!

Pas de réaction de la part des organisations de défense des droits de l’homme: B’Tselem, Amnesty Intenational etc.

Photo Flash 90