Lors d’un journal télévisé sur la chaîne Aroutz 12, la commentatrice politique Rina Matsliah a dit que le Premier ministre Binyamin Netanyahou peut faire ce que bon lui semble, même les choses les plus éloignées de l’idéologie de droite, rien n’y fera « ses électeurs le suivront comme un troupeau aveugle ».

Le Likoud a rapidement réagi: « Rina Matsliah, qui considère les électeurs du Likoud comme un ‘troupeau aveugle’ rejoint la liste de ceux qui méprisent et rabaissent régulièrement le public qui vote à droite. Elle est un exemple supplémentaire de ce qu’est un ‘journalisme objectif’. La gauche continue à se considérer supérieure et à regarder de haut la majorité du peuple, le camp national et les électeurs du Likoud. Mais notre réponse viendra des urnes ».

Photo Michal Fattal / Flash 90