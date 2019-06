Déçus du manque de réaction efficace de la part du Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou face à la poursuite du terrorisme incendiaire et de lancers de ballons piégés, des dirigeants de conseils régionaux du Néguev occidental ont décidé de saisir l’ONU contre le Hamas pour violations des droits de l’homme. Depuis quelques semaines, en plus des ballons incendiaires, le Hamas lance des ballons transportant des objets piégés pouvant attirer des enfants, comme des livres ou des jouets, avec un objectif clair.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90