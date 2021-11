L’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Linda Thomas-Greenfield achève sa visite en Israël durant laquelle elle a rencontré le président de l’Etat Itshak Herzog, le Premier ministre Naftali Benett, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et la ministre des Transports Meirav Michaeli.

Avec le président de l’Etat, Linda Thomas-Greenfield a notamment évoqué le combat contre l’antisémitisme et la nécessité de renforcer l’enseignement de la Shoah dans le monde, y compris à travers les institutions de l’Onu.

Lors de son entretien avec le Premier ministre, l’ambassadrice a évoqué le renforcement des liens entre les Etats-Unis et Israël, l’engagement américain à combattre la haine d’Israël au sein des instances internationales et la promesse de ne pas permettre à l’Iran de se doter de l’arme atomique.

Avec le ministre des Affaires étrangères, Linda Thomas-Greenfield a exprimé le soutien de l’Administration Biden au renforcement et à l’élargissement des Accords d’Abraham. Mais l’ambassadrice a également montré le changement de politique par rapport à l’Administration Trump en répétant le soutien américain à la « solution de deux Etats » avec le slogan creux d’un « Etat d’Israël vivant en paix et en sécurité à côté d’un Etat palestinien viable et démocratique ».

Enfin, lors de leur entretien singulier, Linda Thomas-Greenfield et Meirav Michaeli, ont évoqué le rôle des femmes qui ont une activité publique et le « cabinet ministériel d’égalité des genres » créé par la ministre.

Et pour bien insister, Olivia Dalton, la porte-parole de la délégation qui accompagnait l’ambassadrice a précisé que lors de chacun de ses entretiens avec des responsables israéliens, Linda Thomas-Greenfield a demandé à ce qu’Israéliens et « palestiniens » aient droit « à l’égalité des chances, à la liberté, à la sécurité et à la prospérité dans la perspective de la solution de deux Etats ».

