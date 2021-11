Le bras-de-fer entre la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked et le parti Ra’am passe à un cran supérieur sur la Loi de l’électricité. Le vote sur la loi doit se dérouler mercredi en commission de l’intérieur et chacun cherche des soutiens. Walid Taha tient à faire passer la loi avec les modifications qu’il y a apportées et émet des menaces alors qu’Ayelet Shaked refuse ces modifications qui permettent encore davantage d’irrégularités dans la construction bédouine et « blanchissent » notamment des milliers de maisons bédouines destinées à la démolition sur décision de la Cour suprême.

Le parti Ra’am cherche à s’allier la Liste arabe et les partis orthodoxes et de son côté Yamina lorgne une nouvelle fois sur le Likoud et Hatziyonout Hadatit, un scénario inéluctable au vu de la composition de la coalition. La Liste arabe a déjà fait savoir que ses membres au sein de la commission voteront avec Ra’am « suite à l’incitation d’Ayelet Saked et du mouvement Regavim ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90