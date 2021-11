Après les scènes surréalistes devant l’hôpital Soroka de Beer Sheva, une violente agitation arabe s’est produite à l’entrée de l’hôpital Meïr de Kfar Saba. Les fait ont débuté près du cimetière de Jaljulia, au sud-est de Kfar Saba. Dans le cadre d’un règlement de comptes, des inconnus ont ouvert le feu sur un individu qui a été blessé et a tenté de se réfugier dans la foule qui quittait le cimetière. L’un des participants à l’enterrement a été mortellement touché par erreur. Le blessé, Nadim Shtiwi, connu des services de police, a été transféré à l’hôpital Meïr. C’est ensuite qu’une foule s’est rendue à l’hôpital et a tenté d’entrer en force. La police et le service de sécurité ont eu beaucoup du mal à repousser la foule.

Vidéo :

מהומות בשערי בית החולים מאיר, לאחר הרצח בהלוויה בג'לג'וליה. צילום: קבוצת הקוד. pic.twitter.com/8hMidqUGws — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) November 16, 2021

Photo Magen David Adom