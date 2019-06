Un article de Jean Klein pour Israël Valley. L’aéroport international de Beijing Daxing, actuellement en construction, a choisi la solution de détection de corps étrangers (foreign object debris – FOD) RunWize de la strart-up israélienne Xsight System pour ses pistes Est et Nord. Celle-ci combine des algorithmes d’étude d’image et de radar basés sur l’intelligence artificielle afin de détecter et évaluer des menaces sur les pistes des aéroports

C’est la deuxième fois que Xsight remporte un contrat en Chine cette année, et l’aéroport international de Beijing Capital a également choisi sa solution FOD pour son installation sur la piste Est.

« Nous sommes fiers que la réputation mondiale de Xsight en tant que leader de l’industrie soit reconnue par le marché de l’aviation chinois « , a déclaré Alex Koren, CEO de Xsight Systems.

« Alors que la Chine devient le plus grand marché de l’aviation, avec une croissance intensive du trafic aérien, le besoin d’une solution de détection des menaces sur les pistes d’atterrissage augmente pour améliorer la sécurité et la capacité des pistes des aéroports.

L’Administration de l’aviation civile de la Chine (CAAC) a déclaré qu’elle vise à avoir 450 aéroports d’ici 2035, soit presque le double de son nombre actuel, pour répondre à la demande croissante de transport aérien.

Les FOD et les menaces environnementales sur la piste coûtent à l’industrie aéronautique près de 12 milliards de dollars chaque année, ce qui explique que les solutions visant à prévenir cette augmentation de la capacité aéroportuaire, ainsi que la sécurité et l’efficacité.

Les deux aéroports de Pékin rejoignent ainsi d’ autres aéroports du monde pour opter pour cette technologie FOD, notamment les aéroports internationaux de Boston Logan, Seattle-Tacoma, Tel Aviv Ben-Gurion et Bangkok Suvarnabhumi.

Source : Airside international & Israël Valley