La branche du tourisme entrant en Israël continue à battre des records. Au mois de mai, le nombre de nuitées dans les hôtels israéliens a atteint 1,1 millions, soit 24% de plus qu’en mai 2018. La progression la plus importante a été notée à Jérusalem avec 375.000 nuitées, soit 35% de plus qu’en mai 2018. Viennent ensuite Eilat (+27%) et Tel-Aviv (+21%).

L’Union israélienne de l’hôtellerie a attribué ces hausses à la politique de marketing pratiquée par le ministère du Tourisme.

Photo Hadas Parush / Flash 90