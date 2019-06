L’ancien maire de Jérusalem devenu député compte être aussi actif sur le plan de la politique nationale qu’il ne l’était sur le plan municipal. En marge de la conférence économique de Bahreïn, Nir Barkat a élaboré un plan qui se veut complémentaire du volet économique du Plan Trump et vise à améliorer les conditions économiques des habitants juifs et arabes de Judée-Samarie, principalement dans les zones C qui représentes 60% de la superficie de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain.

Pour Nir Barkat, le bien-être économique des Juifs et des Arabes ne pourra venir que d’une coopération entre eux. L’ancien maire a travaillé avec le Prof. Michael Porter, spécialiste international du mondes affaires et diplômé de l’Université de Harward. Après une série de prospections sur le terrain, notamment dans les zones industrielles mixtes, ils en sont venus à la conclusion qu’il faudrait créer douze zones dans lesquelles seraient employés plus de deux-cent mille Arabes de Judée-Samarie, un chiffre très supérieur à la situation actuelle où à peine trente-mille Arabes travaillent dans des entreprises mixtes.

Barkat et Porter proposent que les nouvelles zones industrielles soient créées près des lignes de démarcation, afin de faciliter l’accès tant aux Israéliens qu’aux Arabes. Le plus grand parc industriel devrait être installé dans la région de Me’hola, au nord de la vallée du Jourdain, où quelque cent-mille Arabes seraient employés. Les deux hommes, qui ont présenté leur projet au gouvernement israélien comme à l’Administration américaine se disent convaincus que l’amélioration notoire des conditions de vie seront un gage de paix et de sécurité.

Par ailleurs, Nir Barkat et Michael Porter proposent parallèlement un dévleoppement massif de la branche touristique juive en Judée-Samarie. Ils parlent d’aménager ou développer douze sites qui suivraient la « Voie des Patriarches » et témoignent du récit biblique. Là-aussi, les deux homme estiment que ces projets procureraient de l’oxygène économique aux deux populations. Parmi les sites évoqués: « L’échelle de Jacob » à Beit-El, l’histoire de Jospeh et ses frères dans la vallée de Dotan, les Piscines du Roi Salomon ou la Caveau des Patriarches.

Barkat et Porter misent sur une politique qui consistera à n’expulser aucune population de Judée-Samarie et à miser sur les intérêts communs bien compris entre les deux populations. Les dirigeants des localités juives se sont déjà dit enthousiasmés par ce plan.

L’ancien maire de Jérusalem estime que son plan plus de chances d’aboutir que celui du président américain car il ne dépend pas du bon vouloir de l’Autorité Palestinienne mais des habitants mêmes de Judée-Samarie dont la majorité, selon lui, se sent plus concernée par son bien-être économique quotidien que par des considérations politiques ou idéologiques.

