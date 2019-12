La situation sécuritaire instable dans le sud du pays constitue un véritable traumatisme pour tous les enfants qui sont obligés de courir aux abris, souvent réveillés en pleine nuit.

Sensibles à cette détresse, la WIZO francophone d’Israël, à l’initiative de son centre Dona Gracia, à Jérusalem, lance une initiative : faire venir 50 enfants de 10 à 12 ans, à Jérusalem, pendant Hanouka, le temps d’une journée.

Nous en parlons avec Peggy Cohen, la nouvelle présidente de la WIZO Dona Gracia.

LA WIZO, un engagement bientôt centenaire

La WIZO (Women’s International Zionist Organisation) est bientôt centenaire. Elle a été fondée en 1920 par Vera Weizman (l’épouse du Président) et Rebecca Sieff, notamment. Le but : aider la population juive du protectorat britannique de Palestine.

Depuis, de nombreuses filiales ont ouvert à travers le monde, ainsi que des filiales francophones en Israël, chapeautées par Marielle Benhamou : une à Tel Aviv, une à Netanya et deux à Jérusalem (Andrée Salomon et Dona Gracia).

La WIZO se distingue par la création en Israël de crèches et d’écoles mais surtout par son aide aux plus démunis et notamment les femmes battues. »A Jérusalem, nous travaillons essentiellement pour aider les femmes vivant dans une précarité permanente et essayons d’être là pour apporter le soutien nécessaire aux enfants maltraités », précise Peggy.

Parallèlement à ces activités sociales, la WIZO francophone propose des rendez-vous sous le signe de la détente : projections de films, conférences, karaoké. »Il est important de préciser que nos activités sont ouvertes à tous, hommes et femmes et pour tous les âges. Nous tâchons, à Dona Gracia, d’organiser des événements en soirée, sur des thèmes qui parlent aussi aux jeunes générations », précise la Présidente.

Pour les enfants du Sud

« Lors de l’un de nos comités directeurs, une de nos membres a soulevé les problèmes que rencontrent les enfants du Sud. Nous étions tous d’accord qu’il fallait leur venir en aide », Peggy nous raconte comment est née l’idée d’une journée à Jérusalem pour ces enfants. »J’ai pensé que plutôt que d’aller les voir, il serait mieux de les emmener à Jérusalem pour une vraie journée qui leur changerait les idées ».

Le programme est alléchant : visite du Kotel puis du zoo biblique, le tout agrémenté de friandises, de cadeaux et d’un pique-nique. »Nous nous adressons en premier lieu aux enfants de Sderot entre 10 et 12 ans ».

Si l’initiative vient du centre Dona Gracia, les autres centres de la WIZO francophone du pays s’y sont joints. »En effet, c’est un projet qui concerne tout le monde. Et de plus, nous avons besoin de fonds pour pouvoir le mener à bien. Nous en appelons donc à la générosité de tous pour permettre à ces enfants qui vivent sous la menace permanente des bombes, de passer une journée hors du temps, dans notre ville sainte ».

Pour aider la WIZO à organiser cette journée, contacter :

Jérusalem : 0584361864 et 050672 1799

Netanya : 0544500996

Tel Aviv : 0505846237 et 0545415267