L’Assemblée nationale française a voté mardi soir une résolution importante sur le plan symbolique élargissant la définition de l’antisémitisme à l’antisionisme. Le texte, déposée par le député UDI Sylvain Maillard, a été adopté par 154 voix contre 72. Il n’est pas contraignant juridiquement mais les tribunaux pourront se baser dessus s’ils le souhaitent pour justifier certains verdicts.

La résolution reprend plus ou moins la définition large de l’antisémitisme adopté par Alliance internationale pour la Mémoire de l’Holocauste (IHRA), déjà validée par plusieurs pays. Lors du dernier dîner du Crif, le président Macron avait exprimé son soutien à un tel texte. En raison des vives polémiques que ce texte avait provoqué, surtout à gauche, il avait subi quelques « allègements » avant d’être présenté au vote des députés.

Un tel texte a été rendu nécessaire après les très nombreux actes et crimes antisémites commis depuis des années en France par des personnes de confession musulmane qui expriment leur haine d’Israël par des attaques contre des Juifs.

Le député Meyer Habib (UDI) qui a beaucoup oeuvré et milité pour cette déclaration a cependant regretté qu’il y ait eu tellement de bruit et d’oppositions autour de ce texte qui aurait dû être plus clair et adopté à l’unanimité comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne: « La politique française contre l’antisémitisme est un échec. Il y a une explosion d’actes antisémites. Douze français de confession juive ont été assassinés parce que Juifs depuis 2003. La moitié des actes racistes en France sont dirigés contre des Juifs qui ne représentent que moins d’un pour cent de la population du pays. Nous avons été habitués à beaucoup de discours mais peu d’actes concrets. Il y a de la compassion mais peu de courage politique(…) La haine d’Israël est le visage de l’antisémitisme moderne. Pour les antisionistes, l’Etat d’Israël aurait été créé comme compensation à la Shoah. C’est révoltant et mensonger. C’est le contraire qui est vrai: si l’Etat d’Israël avait existé à l’époque, il n’y aurait pas eu la Shoah. L’Etat d’Israël est la seule assurance-vie du peuple juif. L’antisionisme ne s’est jamais contenté de critiquer la politique d’Israël, il s’agit d’une diabolisation obsessionnelle, de l’utilisation d’une rhétorique antiraciste et anticolonialiste dans le but de dénier aux Juifs toute identité nationale. Le nouvel antisémitisme fleurit sur le champ de la haine d’Israël, de l’islamisme et des théories conspirationnistes ».

A noter que 25 députés de l’aile gauche de LREM avaient écrit une lettre annonçant qu’ils voteraient contre la résolution et surtout (et pas étonnant), 127 « intellectuels » juifs de nombreux pays avaient signé un appel contre l’inclusion de l’antisionisme dans la définition de l’antisémitisme.

En Israël les réactions officielles sont très positives.

Photo Wikinews