Gouvernement: nouvelle proposition d’Israël Beiteinou

Le député Alex Kushnir (Israël Beiteinou) a adressé une lettre à son chef de parti Avigdor Lieberman avec une proposition inédite pour sortir de l’impasse politique et éviter de nouvelles élections. Il s’agirait de former un gouvernement provisoire et restreint de spécialistes pour une durée d’une année dont les onze membres et le chef seraient nommés par le président de l’Etat. Ce gouvernement serait habilité à voter le budget de l’Etat sans avoir à passer par un vote à la Knesset et il ne pourrait pas être renversé par une motion de censure. Et au bout d’un an, le président de l’Etat désignerait le député qui a le plus de chance de former une coalition.

Selon le député, les contacts qu’il aurait eus avec des représentants du Likoud comme de Bleu-Blanc sembleraient « encourageants ».

Au Likoud, de manière officielle, Micky Zohar a déclaré qu’il s’agit d’une « proposition intéressante » tout en se demandant comment elle pourrait être mise en place sur le plan constitutionnel.

Avant de s’envoler pour Lisbonne, le Premier ministre Binyamin Netanayahou a rétitéré son voeu de gouvernement de large union, et a accusé Bleu-Blanc « de ne pas avoir bougé d’un millimètre alors que le Likoud as fait de nombreuses propositions ». Il a également déclaré qu’Avigdor Lieberman pouvait toujours changer d’avis et rejoindre un gouvernement de droite afin d’éviter des élections superflues.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90